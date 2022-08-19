МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Минпромторг РФ не прогнозирует роста контрафакта и фальсифицированной продукции из-за легализации параллельного импорта, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Мантуров рассказал об объеме параллельного импорта в Россию в 2022 году

"Времени прошло не так много, поэтому фиксировать рост контрафакта или фальсифицированной продукции пока рано. Но, думаю, этого не произойдет. Правительство ведь ввело параллельный импорт осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Очевидно, когда мы будем понимать, что у нас более чем достаточно собственной продукции по группам товаров, которые сейчас под этот механизм попали, нужда в нем отпадет", — сказал он.

Евтухов также напомнил, что продукция, ввезенная в РФ по параллельному импорту, также подлежит обязательной маркировке, если категория товара под нее подпадает.

Как отмечал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, объем товаров, ввезенных в РФ по параллельному импорту, по итогам 2022 года может составить около 16 миллиардов долларов, с момента его запуска в мае он уже достиг почти 6,5 миллиардов долларов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.