МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Перспективы немецкой экономики мрачны из-за роста цен на энергоносители и перебоев в поставках, говорится в ежемесячном отчете Министерства финансов Германии, опубликованном в пятницу. Об этом сообщило агентство Рейтер. В Германии выступили за немедленный запуск "Северного потока — 2"

Во 2-м квартале в экономике Германии наблюдалась стагнация. Кризис на Украине, стремительное подорожание энергоносителей, пандемия и перебои в поставках подтолкнули ее на грань спада.

"Перспективы дальнейшего развития (экономики) сейчас очень мрачны", — говорится в отчете министерства, которое также отмечает "высокую степень неопределенности" этих перспектив.

"Существенное сокращение поставок газа из России, устойчиво высокие темпы роста цен на энергоносители и все в большей степени также на другие товары, а также сохраняющиеся дольше, чем ожидалось, проблемы в поставках, в том числе из-за проводимой в Китае политики нулевой терпимости к COVID, оказывают сильное давление на развитие экономики", — отмечается в отчете.

Обновленные прогнозы роста экономики будут представлены правительством Германии 12 октября.