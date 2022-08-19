МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Стратегию развития металлургической промышленности в РФ на период до 2030 года планируется утвердить в октябре, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в интервью РИА Новости. Минпромторг назвал сырьевую безопасность главной целью развития металлургии

"Основные цели и задачи стратегии определены, понимание по основным мерам и ресурсам, за счет чего они должны быть достигнуты, — есть. Планируем утвердить стратегию в октябре, после этого будет разработан план по ее реализации с конкретными мероприятиями. Это, наверное, самое главное", — сказал он.

Сейчас проект стратегии разослан в бизнес-объединения и органы власти. "Как мы получим от них замечания и предложения — будет корректировка. Хочу отметить, что проект стратегии — живой, актуальный документ, который не просто пишется в кабинетах власти, но прежде всего является результатом совместной работы с научным и бизнес-сообществом, с отраслью в целом. Сейчас ведется работа по актуализации показателей, чтобы они были максимально достоверными и точными (насколько их можно спрогнозировать на ближайшие годы)", — добавил замминистра.

По словам Евтухова, разработка стратегии в первую очередь обусловлена изменениями в сфере международных отношений, разрывом привычных цепочек промышленной кооперации в добыче, производстве и потреблении металлов, в доступе к технологиям и оборудованию.

При этом она направлена на бесперебойное обеспечение отрасли критически важным сырьем, на оптимизацию налоговой и тарифной нагрузки, увеличение металлопотребления на внутреннем рынке и переориентацию экспортных поставок, пояснил замминистра.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.