МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Решение Центробанка Турции понизить учетную ставку до 13% способно разжечь "огонь инфляции", заявил финансовый аналитик Шереф Огуз. Центробанк Турции понизил учетную ставку

Ранее в четверг турецкий регулятор снизил учетную ставку до 13% годовых с 14%, установленных в декабре.

"Это значит нести дрова в огонь инфляции. Это означает придание искусственного значения учетной ставке, ставшей бессмысленной. В это же время в прошлом году учетная ставка составляла 19%, а инфляция — 19,8%. Теперь учетная ставка составляет 13%, а инфляция находится в диапазоне 80-140%", — пишет аналитик в своей колонке в газете Dünya.

Центробанк Турции в этом году держал ставку неизменной, при этом рост потребительских цен ускоряется, а нацвалюта слабеет. Так, если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, а сейчас достигает 18 лир. Инфляция же в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась по итогам июля почти до 80%.