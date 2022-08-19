РИМ, 19 авг — ПРАЙМ. Италии следует отказаться от российского газа прежде, чем Россия может принять решение о прекращении поставок в страну, заявил лидер партии "Вперед, Италия", экс-премьер страны Сильвио Берлускони. В Италии заявили о планах по выработке газа из переработанных отходов

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он призыв Демократической партии и партии "Братья Италии" к правительству остановить поставки российского газа, сказал: "Конечно, при условии, что за это время будут созданы условия для альтернативных поставок".

По словам Берлускони, Италии необходимы терминалы по переработке сжиженного природного газа (СПГ) и заводы по производству энергии из отходов.

"(При условии) что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии… Что, по крайней мере, будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики. Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы", — заявил Берлускони в интервью изданию il Foglio.