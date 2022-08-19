МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Москва не хотела бы "железного занавеса", но его опускает Запад, это проблема, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя возможность ограничения выдачи виз россиянам. Он также отметил, что Россия найдет возможности для решения проблем. Сенатор выступил против ответных мер на запрет шенгенских виз для россиян

"Парадокс в том, что этот "железный занавес" опускают те, кто до сих пор не может представить себе ничего другого, кроме идеологии неолиберальной мысли как единственно возможной для всего мира. Они отрицают остальной мир, кроме тех его сегментов, которые живут по их правилам. Вот это проблема… Россия — самодостаточная страна: мы найдем возможности для решения проблем", — сказал замглавы МИД в эфире телеканала "Россия 1".

Рябков также отметил, что россияне могут обойтись без "дарованных привилегий" и "ярлыков" на посещение сопредельных территорий.

"Если кто-то считает, что привилегией является поездка за пределы РФ в западном направлении, пусть они тешат себя этой иллюзией. Я думаю, наши люди вполне обойдутся без таких дарованных привилегий, без таких ярлыков на право посещать некие сопредельные территории", — сказал он.

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее заявила, что "посещение Европы — это привилегия, а не право человека". Она также считает, что "пора прекращать туризм из России уже сейчас".

Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".

Кроме того, Рябков добавил, что Москва в условиях санкций ведет работу по мобилизации внутренних резервов, но санкции не изменят курса России.

По его словам, задачи, стоящие перед СВО, будут решены в любом случае, безотносительно к тому, будут применены Западом дополнительные санкции или не будут.

"Курс неуклонный, твердый, он определен президентом. Все звенья государственного аппарата, все федеральные органы исполнительной власти полностью нацелены, заряжены на выполнение стоящих перед ними в этой ситуации задач…. У нас нет повода для самоуспокоенности. Нам надо продолжать сфокусированную концентрированную работу по мобилизации наших внутренних источников роста, решения проблем, которые есть в промышленной сфере, которые связаны с трудностями осуществления оплаты, внешнеторговой деятельности и так далее. Экономический блок этим полностью занимается. МИД ведет свою часть… Мы не должны расслабляться, нам надо двигать нашу повестку дня вперед внутреннюю, и обеспечивать реализацию целей, стоящих перед СВО", — заявил он.