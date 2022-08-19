АФИНЫ, 19 авг — ПРАЙМ. Государственный долг Греции за прошлый квартал сократился на 364,69 миллиона евро – до 394,182 миллиарда с 394,547 миллиарда евро на 31 марта, но за год вырос на 6,854 миллиарда евро, сообщило Агентство по управлению госдолгом страны (PDMA). Годовая инфляция в Греции составила 11,6% в июле

Год назад, 30 июня 2021 года, госдолг Греции составлял 387,328 миллиарда евро.

Депозиты наличными составляют 17,059 миллиарда евро по сравнению с 18,856 миллиарда евро на конец первого квартала. Эти средства включают в себя счет резерва дохода с рынков капитала с балансом 15,697 миллиарда евро, за год счет не изменился.

По данным статистической службы Греции Elstat, ВВП Греции в прошлом году составил 182,83 миллиарда евро. Elstat оценивала консолидированный долг сектора государственного управления на конец 2021 года в 353,389 миллиарда евро, или в 193,3% ВВП.

Долг сектора госуправления, который используется для оценки деятельности государства, не включает в себя государственные облигации, удерживаемые различными страховыми фондами и местными властями и другими государственными органами, или так называемый внутригосударственный долг, а также вложения в гособлигации юридических лиц.

Очередной отчет опубликован накануне выхода Греции из режима усиленного надзора за экономикой и финансовым сектором, действовавшего с 2018 года после завершения третьей программы макрофинансовой помощи "тройкой" кредиторов. Однако простой мониторинг греческой экономики продлится до 2059 года, пока она не погасит 75% госдолга.