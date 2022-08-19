Агентство по управлению госдолгом Греции: показатель вырос на 6,85 миллиарда евро за год
АФИНЫ, 19 авг — ПРАЙМ. Государственный долг Греции за прошлый квартал сократился на 364,69 миллиона евро – до 394,182 миллиарда с 394,547 миллиарда евро на 31 марта, но за год вырос на 6,854 миллиарда евро, сообщило Агентство по управлению госдолгом страны (PDMA).
Год назад, 30 июня 2021 года, госдолг Греции составлял 387,328 миллиарда евро.
Депозиты наличными составляют 17,059 миллиарда евро по сравнению с 18,856 миллиарда евро на конец первого квартала. Эти средства включают в себя счет резерва дохода с рынков капитала с балансом 15,697 миллиарда евро, за год счет не изменился.
По данным статистической службы Греции Elstat, ВВП Греции в прошлом году составил 182,83 миллиарда евро. Elstat оценивала консолидированный долг сектора государственного управления на конец 2021 года в 353,389 миллиарда евро, или в 193,3% ВВП.
Долг сектора госуправления, который используется для оценки деятельности государства, не включает в себя государственные облигации, удерживаемые различными страховыми фондами и местными властями и другими государственными органами, или так называемый внутригосударственный долг, а также вложения в гособлигации юридических лиц.
Очередной отчет опубликован накануне выхода Греции из режима усиленного надзора за экономикой и финансовым сектором, действовавшего с 2018 года после завершения третьей программы макрофинансовой помощи "тройкой" кредиторов. Однако простой мониторинг греческой экономики продлится до 2059 года, пока она не погасит 75% госдолга.
https://1prime.ru/state_regulation/20220819/837835418.html