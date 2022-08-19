АФИНЫ, 19 авг — ПРАЙМ. Экспорт из России в Грецию резко растёт, несмотря на санкции, введенные против Москвы, в то время как греческий экспорт в Россию продолжает снижаться. Данные двусторонней торговли за первое полугодие 2022 года опубликовала статистическая служба Греции Elstat. Госдолг Греции вырос на 6,85 миллиарда евро за год

Согласно данным Elstat, в период с января по июнь 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 3,461 миллиарда евро, увеличившись на 112,3% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, когда он составил 1,630 миллиарда евро.

Напротив, стоимость греческого экспорта в Россию в период с января по июнь 2022 года упала до 60,2 миллиона евро — на 30,3% меньше по сравнению с первым полугодием 2021 года, когда он составлял 86,4 миллиона евро.

Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в первом полугодии было отрицательным, с дефицит в размере 3,401 миллиарда евро.

В июне 2022 года стоимость импорта из России подскочила на 86,3% до 625,3 миллиона евро, по сравнению с 335,7 миллиона ​​евро в июне 2021 года. Подавляющая часть импорта пришлась на энергоносители.

Экспорт в Россию упал на 26,9%, его стоимость в июне составила 12,7 миллиона евро по сравнению с 17,4 миллиона евро в июне 2021 года.

Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в июне 2022 года было отрицательным, дефицит составил 612,6 миллиона евро.

Одновременно статистическая служба опубликовала данные о двусторонней торговле Греции с Украиной.

В первом полугодии 2022 года стоимость импорта Греции из Украины составила 74,5 миллиона евро, что на 14,9% меньше, чем в январе-июне 2021 года, когда он был 87,5 миллиона евро. Стоимость экспорта Греции на Украину в период с января по июнь 2022 года составила 130,6 миллиона евро, увеличившись на 28,6% по сравнению с периодом с января по июнь 2021 года, когда он составлял 101,5 миллиона евро.

Более половины греческого экспорта на Украину приходится на энергоносители.