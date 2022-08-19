МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Глава министерства финансов Великобритании Надим Захави советует следующему премьер-министру страны перекладывать вину за рост цен, в том числе на энергоресурсы, на Россию, пишет газета Times. СМИ: в парламенте Британии призвали выйти с каникул и обсудить цены на свет

Издание передает слова Захави, сказанные на мероприятии, не приводя при этом цитат. Министр, пишет Times, считает, что следующий премьер должен придерживаться такой позиции и перекладывать вину на президента РФ Владимира Путина. По его мнению, Консервативной партии Британии следует "напоминать" народу, что к росту цен на газ по всему миру привела якобы российская спецоперация на Украине.

В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.

Президент РФ заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того в Москве не раз заявляли, что РФ выдержит санкционное давление.