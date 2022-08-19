МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Новые экономические и финансовые модели, логистические цепочки и будущее различных отраслей экономики обсудят в ходе Восточного экономического форума, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Минпромторг расширит перечень товаров для маркировки в 2023 году

ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Деловая программа опубликована на сайте форума.

"Деловая программа Восточного экономического форума подготовлена с учетом изменений на мировой экономической арене. В этом году большое внимание будет уделено новым экономическим и финансовым моделям, логистическим цепочкам, будущему различных отраслей экономики", — заявил Кобяков, его слова приводит фонд "Росконгресс".

Как отметил вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, ВЭФ стал одним из ключевых инструментов развития российского Дальнего Востока, визитной карточкой макрорегиона.

"На площадке форума ежегодно принимаются решения, имеющие большое значение как для России, так и для стран АТР, разрабатываются новые инструменты развития, заключаются знаковые инвестиционные контракты. Уверен, что VII Восточный экономический форум станет яркой страницей в истории развития дальневосточных территорий и будет способствовать их всестороннему развитию", — добавил Трутнев.

Сессии в деловой программе форума разделены на шесть тематических блоков: "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением", "Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей", "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?", "Создаем новое качество жизни для людей", "У каждого свой путь: логистика изменившегося мира" и "Патриотизм на смену толерантности".

Ключевым мероприятием программы форума станет пленарное заседание.