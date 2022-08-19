МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В Великобритании Размер государственных заимствований с апреля превысил прогнозы на три миллиарда фунтов стерлингов, сообщило в пятницу Бюро национальной статистики страны (ONS). СМИ: в Британии посоветовали следующему премьеру винить в росте цен Россию

"Заимствования за финансовый год до июля 2022 года на три миллиарда фунтов стерлингов больше, чем прогноз Бюро бюджетной ответственности в 52 миллиарда фунтов", — говорится на сайте организации.

Финансовый год обозначает период с апреля по июль 2022 года, отмечает ONS.

В июле стало известно, что размер государственного долга составляет более 2,3 триллиона фунтов стерлингов, или около 96,1% ВВП страны.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — 9% против 7% месяцем ранее. В августе стало известно, что инфляция в Великобритании достигла рекордной отметки в 10,1% по сравнению с 9,4% месяцем ранее.