БЕРЛИН, 19 авг — ПРАЙМ. Глава федерального ведомства по защите конституции (BfV, контрразведка Германии — ред.) Томас Хальденванг заявил, что Россия якобы распространяет "ложную информацию" о газовом кризисе и его последствиях в республике. При этом он не привел никаких доказательств этого. В минфине Германии предрекли экономике страны мрачные перспективы

"Россия использует такие инструменты как кибератаки и дезинформацию в качестве гибридных рычагов для разделения общества в Германии", — цитирует его слова газета Handelsblatt.

По словам Хальденванга, некие неназванные "российские лица" сейчас занимаются в Германии "целенаправленным распространением ложной информации" о нехватке газа и повышении цен.

Данное заявление прозвучало на фоне сообщений Федерального статистического ведомства Германии о значительных темпах инфляции и росте цен на продовольствие и другие товары. В Германии также прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.

Хальденванг считает, что Россия также использует "страхи и меры, связанные с пандемией коронавируса, для соответствующей пропагандистской деятельности".

Ранее ряд высокопоставленных политиков в ФРГ, в том числе глава МВД Ненси Фэзер, заявили о возможных социальных протестах осенью и зимой в связи с шагами, предпринятыми правительством Германии, которое стремится разорвать энергетическое сотрудничество с Россией, аргументируя это моральными обязательствами перед Украиной.