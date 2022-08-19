МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Россия выразила интерес к редкоземельным металлам Судана, которые можно использовать в высокотехнологичной продукции, "Росгеология" участвует в поиске месторождений в африканской стране, заявил глава Минприроды России Александр Козлов. В Минприроды оценили вклад аукционов на пользование участками недр в бюджет

"Вместе с моим коллегой (министром минеральных ресурсов Судана Мухаммедом Баширом Абу-Наму — ред.) мы отвечаем за природные ресурсы в своих странах. И те коллективы, которые возглавляем, тот опыт и те знания мы готовы преумножать для того, чтобы развивать ресурсно-сырьевую базу, потому что их страна для нас потенциально интересна с точки зрения определенных номенклатур редкоземельных, которые мы завозим, которые по качеству иногда лучше и используются в определенной высокотехнологичной продукции", — сказал министр журналистам на пленарном заседании межправкомиссии России и Судана в Москве.

"И мы в том числе обсудили и эти взаимоотношения. И в том числе участвуем и в поиске этих месторождений, потому что та компания "Росгеология", председателем совета директоров которой я в том числе являюсь, представлена нашими филиалами "Зарубежгеологии". Мы работаем в том числе в Судане, в других странах африканского континента", — добавил он.

Как сообщил во время заседания директор департамента международного сотрудничества и климатических изменений Минприроды Иван Кущ, компания "Зарубежгеология" совместно с агентством геологического исследования министерства минеральных ресурсов Судана в 2021 году завершила выполнение первых двух этапов государственного контракта по разработке карты полезных ископаемых республики масштабом "один к миллиону". "В настоящее время компания перешла к реализации третьего этапа и проведено обучение суданских специалистов по работе с геологическими картами в программе ArcGIS. Надеемся, что 1 сентября коллеги начнут полевые работы", — сказал представитель министерства.

Козлов отметил, что важным вопросом для обсуждения России и Судана стали финансово-экономические отношения двух стран, которые в условиях санкционного давления на каждую из них требуют новых решений.

В начале заседания Козлов подчеркивал, что Россия отвергает попытки западных стран классифицировать роспуск правительства Судана в октябре прошлого года как государственный переворот. "Санкционное давление в отношении Судана такое же неправомерное, как и по отношению к России. Мы выступаем за отмену санкций для Судана", — сказал министр во время своего выступления.

ЭНЕРГЕТИКА

Директор департамента международного сотрудничества Минэнерго Дмитрий Семенов заявил, что Россия обсуждает с Суданом расширение сотрудничества в нефтяной сфере за пределы только добычи, готова совместно работать над технологиями повышения нефтеотдачи, утилизации попутного газа, нефтепереработкой, нефтехимией.

Представитель российского министерства также отметил готовность российских электроэнергетических компаний, таких как "Гидроспецпроект", "Силовые машины", "Русгидро" и "Интер РАО", участвовать в проектах строительства гидро- и теплоэлектростанций в Судане и создавать новые проекты в этой сфере. При этом, России есть что предложить стране и в солнечной энергетике. "В частности российская компания "Хевел" является одним из наиболее эффективных ведущих производителей солнечных панелей и может помогать в комплексных решениях", — добавил Семенов.

В свою очередь директор департамента добычи и производства нефти Судана Эльтахир Мохамед отметил, что страна расширила количество нефтяных блоков для совместной проработки с "Зарубежнефтью". "Мы и раньше предоставляли российской стороне несколько блоков для разработки, а сейчас добавили еще несколько участков, в частности, районов, в которых потенциально имеется газ и нефть. И я думаю, к октябрю мы передадим необходимую информацию соответствующим российским компаниям, чтобы они могли заняться этими участками", — сказал представитель суданской стороны.

Он добавил, что страна заинтересована и в сотрудничестве в сфере газа, а также попросил представить российские компании, которые готовы были бы принять в этом участие.