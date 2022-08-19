МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Все больше металлургических заводов в Европе под угрозой закрытия, это обусловлено дорогой электроэнергией в регионе, причем риски могут реализоваться раньше, чем ожидали игроки рынка, пишет газета Financial Times. Промышленная инфляция в Германии ускорилась до рекорда в июле

"Ожидается, что еще больше европейских металлургических заводов закроются, так как регион вступает в голодную зиму", — говорится в материале. Там же отмечается, что, по данным Европейский ассоциации производителей цветных металлов (Eurometaux), "половина производства алюминия и цинка в ЕС уже была потеряна в этом году… поскольку производители пытаются справиться с растущими ценами на электроэнергию".

Кроме того, добавляется там же, на этой неделе было объявлено о закрытии Norsk Hydro в Словакии и Nyrstar в Нидерландах, и теперь трейдеры ожидают, что за этим последуют новые закрытия из-за высоких цен на энергию после начала конфликта вокруг Украины.

"Очевидно, что закрытие европейских заводов будет более значительным и ранним, чем мы ожидали", — приводит газета слова стратега по исследованиям в области металлов в Citi Тома Малквина (Tom Mulqueen)

Financial Times отмечает, что закрытие заводов имеет огромные последствия для европейской экономики, поскольку крупнейшие производители региона в таких стратегических отраслях, как сталелитейная, оборонная, аэрокосмическая и автомобильная промышленности, стараются меньше зависеть от импорта, а закрытие заводов вынудит их обратиться к зарубежным производителям — прежде всего, к России и Китаю.

"Цены на электроэнергию в Германии с поставками на следующий год, которые являются ориентиром до Европы, взлетели до 543 евро за МВт.ч, что в 12 раз выше, чем два года назад, благодаря рекордному росту цен на газ после того, как РФ сократила поставки", — пишет газета. Это создало, добавляет она, серьезную проблему для предприятий, которые занимаются энергоемкой выплавкой.