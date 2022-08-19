МОСКА. 19 авг — ПРАЙМ. Министерства обороны России и Казахстана планируют провести совместные учения в рамках ОДКБ, сообщил российский лидер Владимир Путин на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Эрдоган заявил, что хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

"Активно работают наши и министерства, и ведомства, межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения и так далее", — отметил президент России.

Путин также подчеркнул, что, у Москвы и Нур-Султана на повестке дня стоит множество вопросов, обсудить которые можно в спокойной неформальной обстановке.

"У нас будет возможность и формально, и в неформальной обстановке поговорить во время рабочего обеда", — сказал российский лидер.