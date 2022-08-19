МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Еще десять судов готовятся к выходу из украинских портов в рамках продуктовой сделки, идет их загрузка, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Гутерреш призвал продолжать обеспечивать поток продовольствия с Украины

Ранее в пятницу Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в порт в Одессу. По информации украинских СМИ, здесь он продолжит переговоры с Владимиром Зеленским и президентом Турции Тайипом Эрдоганом по продуктовой сделке.

"Десять судов сейчас загружаются и готовятся к выходу из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Также имеем более 40 заявок на заход в украинские порты", — написал Кубраков на своей странице в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).

Он отметил, что вместе с Гутеррешем посетил Одесский порт, они "смогли увидеть процесс загрузки украинской пшеницей балкера KUBROSLI Y".

"Совместно работаем над тем, чтобы объемы и темпы перевалки ежедневно увеличивались, наша цель – 3-5 миллионов тонн в месяц. Особое внимание мы уделяем экспорту продовольствия для африканских стран… Не останавливаемся и уже обсуждаем с ООН и Турцией расширение и усиление инициативы", — добавил Кубраков.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

*Соцсеть, признанная в России экстремистской