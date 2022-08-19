МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в сентябре на саммите ШОС , сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Макрон позвонил Путину

"Идут приготовления к поездке китайского лидера Си Цзиньпина в Центральную Азию, чтобы встретиться с… Владимиром Путиным и другими лидерами на региональном саммите в середине сентября", — говорится в сообщении издания.

Газета добавляет, что причиной желания Си Цзиньпина встретиться с Путиным на полях ШОС стал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Поездка в Самарканд подчеркнет цель Си развивать более тесное сотрудничество в сфере безопасности со странами, которые не являются союзниками США, для создания оплота против усилий Запада по сдерживанию Китая", — уточняет газета со ссылкой на китайских чиновников.

Кроме того, по данным источников, на полях саммита ШОС китайский лидер может встретиться с лидерами Пакистана, Индии и Турции, которые также намереваются посетить мероприятие.

Саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября.