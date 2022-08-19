МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о том, как реализуется продуктовая сделка, сообщила пресс-служба Кремля. Макрон позвонил Путину

"Президент России проинформировал о ходе реализации подписанной 22 июля в Стамбуле "пакетной" сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки", — сказано в сообщении.

В ходе разговора российский лидер также обратил внимание Макрона на то, что продолжают сохраняться препятствия для экспорта России, мешающие задачам по глобальной продовольственной безопасности.

Подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна прошло в Стамбуле 22 июля. Продуктовая сделка, заключенная представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.