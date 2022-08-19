МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Уровень сокращения экономики Украины к концу года может достигнуть 35-40%, сообщила украинский министр экономики Юлия Свириденко. Путин проинформировал Макрона о ходе продуктовой сделки

"По нашим подсчётам, по тем макропрогнозам, которые делает министерство экономики, сворачивание экономики может быть на уровне 35-40%", — сказала Свириденко в эфире всеукраинского марафона.

Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в июле заявил, что дефицит бюджета Украины к концу года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35% ВВП страны.