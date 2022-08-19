МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Саудовская Аравия заинтересована в увеличении поставок российских продуктов питания и сельскохозяйственного сырья, товарооборот в этой сфере составляет 700 миллионов долларов и имеет потенциал к росту в два–три раза, сообщил торгпред России в Саудовской Аравии Станислав Янковец. СМИ узнали о договоренностях по экспорту иранской нефти

"Основу нашего экспорта в Саудовскую Аравию составляет экспорт продовольствия и сельхозсырья – почти 700 миллионов долларов… Экспорт продовольствия важная тема здесь, и товарооборот в 700 миллионов долларов постоянно растет, и здесь перспективы можно увеличить легко в два–три раза. Рынок все проглотит", — сказал Янковец в ходе вебинара "Деловой России" по ведению торгово-экономической деятельности в Саудовской Аравии.

По его словам, экспорт российского продовольствия является наиболее перспективным направлением увеличения товарооборота.

"Саудиты очень заинтересованы в российском продовольствии и каждый день со мной связываются, договариваются о встречах, где главной темой переговоров оказывается импорт российского продовольствия", — сообщил торгпред.

По его словам, среди продовольствия наиболее востребованы говядина, баранина, продукция птицеводства, подсолнечное масло.

"Что касается импорта российского зерна, то здесь представлены все крупные российские агрохолдинги, которые работают с саудовской госкорпорацией SADA, она является монопольным импортером зерна, в том числе из России. Россия занимает важное место в поставках ячменя, высокая доля рынка. С прошлого года начались серьезные поставки пшеницы", — пояснил торгпред.

По словам торгпреда, росту спроса на российское продовольствие способствовал уход по ряду позиций с этого рынка Украины, а также возникшие проблемы у саудитов с Бразилией.

"Со стороны российских компаний есть достаточный интерес по локализации, так намерены локализовать свое производство и создать свои региональные хабы три российские фармацевтические компании, девять компаний-производителей нефтегазового оборудования, два предприятия пищевой промышленности и три компании производителей медицинского оборудования. Кроме того, несколько IT-компаний намерены создать совместное предприятие по локализации своих продуктов", — сказал Янковец в ходе вебинара "Деловой России" по ведению торгово-экономической деятельности в Саудовской Аравии.

В этой стране продукция российских производителей пользуется популярностью, отметил торгпред.

"Саудовский бизнес очень позитивно относится к большинству товаров из России и ставит нас по качеству на несколько ступеней выше, чем китайских производителей, а сравнивая с Европой, говорят, что у вас подешевле, а качество товаров ничуть не хуже", — сообщил торгпред.