МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Уже более 625 тысяч тонн продовольствия вывезено с Украины по морю на 25 судах, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. На Украине рассказали, на сколько сократится экономика страны к концу года

"Вывезено 625 050 тонн продовольствия, в том числе 487 463 тонны кукурузы, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 13 250 тонн подсолнечного масла, 41 622 тонны пшеницы, 2 914 тонн подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма", — сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.

Он уточнил, что при этом в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного остаются заблокированными 52 иностранных судна из 14 государств. Накануне из порта Черноморска вышел белизский сухогруз "Ай Мария" с грузом кукурузы.

Всего в рамках реализации инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины с 1 августа из украинских портов вышли 25 сухогрузов, в том числе 18 заблокированных.