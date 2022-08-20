МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Запорожская область готова поставлять новый урожай зерна на традиционные рынки сбыта в Турцию, Египет и страны Ближнего Востока, рассказал глава областной администрации Евгений Балицкий в его Telegram-канале. В Запорожской области собрали полтора миллиона тонн зерна

Уборочная кампания в Запорожской области практически завершена, собрано 1,5 миллиона тонн зерна.

"Вот-вот решится вопрос по Бердянскому порту, и мы начнем сухогрузами грузить зерно. Фермеры смогут продать свое зерно в Турцию, Саудовскую Аравию, на Ближний Восток, в Египет. На стандартные классические рынки", — написал Балицкий в Telegram.

Он добавил, что осенью планируется еще собрать около миллиона тонн зерна. На сегодня на экспорт зерно отправляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.