МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Экономика России оказалась устойчива влиянию санкций, которые были введены странами Запада, что заставляет поставить под вопрос эффективность этих ограничительных мер, рассказал изданию The National Interest обозреватель Марк Эпископос. В Евросоюзе выступили против запрета на въезд россиян

По мнению журналиста, в основе успеха российской экономической системы лежат четыре важных фактора.

Первым он назвал беспрецедентные шаги Банка России.

"Центральный банк России принял оперативные меры, чтобы защитить рубль от шквала финансовых ограничений США и ЕС. Рубль не превратился в руины, как обещал в марте президент Джо Байден, а в этом году стал одной из самых сильных мировых валют", — объяснил Эпископос.

Вторым важным фактором в ослаблении влияния санкций он считает систему "параллельного импорта".

"От джинсов Levi's до iPhone — множество обычных и элитных товаров по-прежнему доступны для покупки в торговых центрах, хотя эти производители больше не осуществляют прямые поставки на российский рынок", — отметил обозреватель.

Третьим серьезным моментом Эпископос назвал отказ многих государств, в том числе сверхдержав, соглашаться на условия Вашингтона и Брюсселя и отказываться от экономических контактов с Россией. Он напомнил, что "великие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций, возглавляемому Вашингтоном, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Москвой. И Индия, и Китай нарастили темпы импорта энергоносителей из России за последние полгода". Эксперт рассказал, кто не дает упасть рублю

И, наконец, четвертая причина несостоятельности системы санкций, по мнению Эпископоса, — это их плохая продуманность.

"Ограничительные меры сказываются на странах Европы значительно сильнее, чем на самой России, что вполне может привести к расколу антироссийской коалиции", — сказал журналист. "У европейских потребителей тем временем сильнее кружится голова от стремительного роста счетов за отопление и электроэнергию, пока чиновники изо всех сил пытаются сдержать энергетический кризис, развязанный плохо продуманным планом Евросоюза по отказу от импорта энергоресурсов из России. Поскольку Германия, как сообщается, балансирует на грани рецессии, растущие экономические проблемы Европы вновь вызвали опасения, что страны ЕС могут начать отказываться от западного режима санкций".

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.