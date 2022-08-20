ООН, 20 авг — ПРАЙМ. ООН работает совместно с США и ЕС над снятием препятствий в сфере страхования, финансов и перевозки, мешающих экспорту российского продовольствия и удобрений, заявил, выступая в Совместном координационном центре генсек всемирной организации Антониу Гутерреш. The National Interest назвал четыре причины устойчивости экономики России

"Санкции (против РФ – ред.) не затрагивают продовольствие и удобрения. Но, конечно, частные компании подвергаются сдерживающему эффекту, есть ряд препятствий и сложностей, которе надо преодолеть. Они касаются перевозки, страхования и финансов, — сказал Гутерреш. — Могу сказать, что мы усердно работаем в сотрудничестве с США и ЕС с тем, чтобы мы смогли снять эти препятствия и это позволило осуществить то, что крайне важно для людей, в особенности в развивающихся странах".

​​В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.