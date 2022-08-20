ООН, 20 авг — ПРАЙМ. Более 650 тысяч тонн продовольствия с Украины направляются на мировые рынки в рамках реализации "продуктовой сделки", заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в Совместном координационном центре в Стамбуле. ООН работает над снятием препятствий для экспорта продуктов из России

"Более 650 000 тонн зерна и других продуктов питания уже на пути на мировые рынки", — сказал Гутерреш.

"Я только что вернулся с Мраморного моря, где группы (инспекторов) Украины, России, Турции и ООН проводят совместные проверки судов, проходящих через Черное море на пути в украинские порты и обратно. Я только что видел зафрахтованное Всемирной продовольственной программой судно Brave Commander, которое ожидает отплытия к Африканскому Рогу, чтобы доставить необходимую помощь тем, кто страдает от острого голода", — отметил он.

Генсек указал, что побывал накануне в порту Одессы, где проводилась погрузка на другие суда.

Он напомнил о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа на мировые рынки российских продуктов питания и удобрений, "которые не подпадают под санкции".

"Важно, чтобы все правительства и частный сектор сотрудничали, чтобы вывести их на рынок. Без удобрений в 2022 году в 2023 году может не хватить еды", — добавил он.

​​В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.