МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Правительство России поручило внести кандидатуру Алексея Можина для избрания на пост исполнительного директора в Международном валютном фонде. В МИД Кипра высказали позицию в отношении выдачи виз россиянам

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Поручить управляющему от Российской Федерации в МВФ Антону Силуанову в установленном порядке внести кандидатуру Алексея Можина для избрания на пост исполнительного директора от Российской Федерации в МВФ и проинформировать об этом директора-распорядителя МВФ", — говорится в распоряжении.