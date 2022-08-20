Россия предложит свою кандидатуру на пост исполнительного директора МВФ
Россия предложит кандидатуру Алексея Можина на пост исполнительного директора МВФ
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Правительство России поручило внести кандидатуру Алексея Можина для избрания на пост исполнительного директора в Международном валютном фонде.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Поручить управляющему от Российской Федерации в МВФ Антону Силуанову в установленном порядке внести кандидатуру Алексея Можина для избрания на пост исполнительного директора от Российской Федерации в МВФ и проинформировать об этом директора-распорядителя МВФ", — говорится в распоряжении.