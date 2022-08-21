МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Угрожающая Великобритании зима — не фатальное явление природы, а сознательный выбор правящих кругов Британии, отметил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. Пушков высмеял премьера Канады, который "бросает на произвол судьбы" Европу

По его словам, британское руководство отказалось предоставить гарантии безопасности России, втягивало Украину в НАТО, а затем приняло "неумные санкции", причем они, как выясняется, "бьют по Европе сильнее, чем по России".

Пушков привел высказывание мэра Лондона Садика Хана, который предупредил, что британцам грозит зима без еды и отопления.

"Ничего подобного мы ещё не видели. Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того ни другого", — предупредил Хан в своем Twitter, призвав власти принять меры.

Мэр прикрепил статистику агентства Bloomberg, в соответствии с которой средний счет за электроэнергию в Британии может превысить исторический уровень

Комментируя это, Пушков подчеркнул, что Хану надо не на зиму жаловаться, а предъявлять претензии тем, кто привел многих британцев к перспективе зимы без тепла и еды: