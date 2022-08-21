БЕРЛИН, 21 авг — ПРАЙМ. Депутат Левой партии ФРГ Зёрен Пельманн назвал абсурдным утверждение, что санкции вредят России больше, чем Германии, и потребовал от правительства честного подсчета эффекта от них, сообщает немецкое информагентство dpa. В бундестаге призвали запустить "Северный поток — 2"

Отмечается, что Пельманн получил ответ от федерального министерства экономики ФРГ на свой запрос, в котором говорится, что введённые из-за спецоперации санкции против России "эффективны", и в этом году экономический спад в России может составить до 15%. Депутат подверг такую оценку сомнениям, указывает агентство.

"Для правительства Германии продолжать утверждать, что санкции больше навредят России, чем нам, абсурдно", — заявил Пельманн dpa.

Депутат добавил, что президент России Владимир Путин почти не пострадал, а вот Германия, и в особенности восток страны — очень. "Нам нужен честный подсчет эффекта от санкций", — отметил Пельманн, добавив, что разрушение частных хозяйств Германии и ее производства Украине не поможет.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Так, Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в самой Европе и США. В ответе министерства экономики ФРГ отмечается, что санкционные меры направлены в адрес конкретных людей, санкции ослабляют финансовые возможности российского государства, военный потенциал России и ее промышленную базу "в долгосрочной перспективе".

"Санкции, введенные ЕС и его партнерами, намеренно разработаны таким образом, чтобы их воздействие ударило по России значительно сильнее, чем по ЕС", — говорится в ответе депутату Левых. Также правительство признает, что в силу экономических взаимосвязей существует эффект и для государств, которые ввели санкционные меры.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.