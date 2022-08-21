БЕРЛИН, 21 авг — ПРАЙМ. Активисты молодежной организации Die Tafel Jugend и представители движения #IamPoor в воскресенье провели митинг с пустыми тарелками перед бундестагом, требуя от властей ФРГ помощи бедным, передаёт корреспондент РИА Новости. Шольц рассказал, как часто принимает душ

Активисты вышли с пустыми тарелками к бундестагу, чтобы потребовать от властей регулярных пособий для нуждающихся, которые спасли бы этих людей от бедности.

По данным протестующих, сейчас в Германии около 13,8 миллиона человек столкнулись с бедностью или близки к ней. Активисты считают, что инфляция в ФРГ из месяца в месяц ухудшает положение нуждающихся, а существенной помощи им не оказывается.

На плакатах митингующих было написано "У бедности нет летних каникул", "Нет пустым тарелкам", "Здоровая еда не должна быть роскошью".