МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Россия 22 августа отмечает 10-летний юбилей присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО). РИА Новости поговорили с Максимом Медведковым, который был главным переговорщиком Минэкономразвития по вступлению РФ в ВТО, а сейчас возглавляет кафедру торговой политики Высшей школы экономики. Эксперт прокомментировала заявления о необходимости России покинуть ВТО

Россию официально приняли в ВТО 16 декабря 2011 года — протокол о присоединении подписали в то время министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина и глава организации Паскаль Лами. Документ вступил в силу 22 августа 2012 года, и Россия стала 156-м членом ВТО.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Принято говорить, что переговоры о присоединении России к ВТО велись 18 лет, но на самом деле эта история началась гораздо раньше — в конце 1940-х годов, когда страны вели переговоры по предшественнику ВТО — Генеральному соглашению о тарифах и торговле (ГАТТ).

Тогда у СССР была возможность присоединиться к этому соглашению. Однако это решение принято не было, и в качестве альтернативы ГАТТ был создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), куда вошли страны социалистического лагеря.

"После этого некоторые социалистические страны стали одновременно участвовать и в ГАТТ, и в СЭВ. В конце концов СССР также было принял решение присоединиться к ГАТТ, но все попытки были заблокированы США, и только в 1994 году переговоры реально возобновились", — рассказал Медведков.

Он отметил, что переговорный процесс по присоединению России стал одним из самых продолжительных и самых сложных за всю историю ВТО.

РОССИЯ В ВТО

Выгоды от участия в ВТО опровергают критику и являются отличным аргументом в споре с ее противниками, говорит Медведков. В МИД России оценили возможность выхода страны из ВТО

Например, бум в сельском хозяйстве в России начался именно на фоне присоединения к ВТО. "Во-первых, были пересмотрены принципы поддержки сельского хозяйства, а во-вторых, был обеспечен достаточный уровень защиты отечественного рынка от импорта, что одновременно с открытием рынка стран-партнеров привело к динамичному развитию сектора", — пояснил эксперт.

Другим бенефициаром стала металлургия, потому что участие в ВТО позволило снять барьеры выхода на европейский и североамериканский рынки.

"Ведь критики ВТО боялись и боятся до сих пор, что произойдет бесконтрольная либерализация российского рынка, которая приведет к проблемам для экономики. Но это не подтверждается фактами. Кроме того, у нас есть серьезные возможности для применения более высоких пошлин, просто мы этого не делаем, потому что экономически это вредно", — пояснил Медведков. Эксперт оценила последствия выхода России из ВТО

Например, сейчас средневзвешенная импортная пошлина на промышленные товары составляет 4,7%, а по условиям присоединения к ВТО РФ может применять средневзвешенную пошлину на уровне 7,1%, но не делаем этого в интересах наших импортеров, закупающих оборудование. По сельскохозяйственным товарам эти цифры 9,5% и 10,8% соответственно.

Кроме того, Россия создала уникальную систему экспертов, которые обеспечивают интересы государства в торговых спорах ВТО и их выигрывают. "Очень мало стран могут этим похвастаться. Был выигран ряд споров — это споры с ЕС по энергокорректировкам и по третьему энергопакету, по запретам на ввоз свинины и по транзиту с Украиной", — напомнил Медведков.

"Если говорить, было бы России лучше или хуже без ВТО, очевидно, было бы хуже. И косвенным подтверждением этому является желание стран-санкционеров нас оттуда выгнать. Они сейчас от этого вроде отказались, но такие намерения же были. Значит они тоже считали, что участие в ВТО создает позитивные последствия для экономик стран-участниц", — резюмирует он.

САНКЦИИ И ВТО

Дискуссия о целесообразности пребывания России в торговом клубе разгорелись с новой силой в этом году на фоне санкционного давления Запада на Москву. Исходя из заявлений официальных лиц Россия сама выходить из ВТО не планирует, а механизма исключения страны из организации просто не существует. Но санкции негативно влияют на работу ВТО, усложняют мировую торговлю и наносят урон глобальной экономике, говорит Медведков. Слуцкий предложил переосмыслить присутствие России в ВТО

"Санкции — не что иное, как нарушение правил ВТО, это нарушение со стороны стран-санкционеров обязательств, которые касаются режима наибольшего благоприятствования, недискриминации, и мы видим, что эти нарушения могут привести к фундаментальным негативным последствиям. Понятно, что это создало проблемы для нашей экономики, но это одновременно создало и проблемы для экономик тех стран, которые эти санкции ввели", — добавил он.

"Конечно, когда наши крупнейшие партнеры перестают выполнять свои обязательства, ВТО пользы не приносит, но есть другая половина нашей внешней торговли, которая идет со странами, которые не применяют санкции и которые привержены развитию торговли с Россией на основе норм международного права. ВТО в этом случае работает и соответственно, во всем, что делается на восточном и других направлениях, ВТО будет играть свою позитивную роль", — пояснил Медведков.

Для России же внешнеэкономические связи являются важным фактором развития, и логично, чтобы это развитие шло на основе правил.

Поэтому сохранение ВТО как регулятора мировой торговли, даже при всех проблемах, которые связаны с ее функционированием, на данном этапе целесообразно с экономической точки зрения.