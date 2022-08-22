МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Лидерами по доле специалистов с зарплатами выше среднего стали Ямало-Ненецкий округ, Чукотка и Ненецкий округ, свидетельствует исследование РИА Новости. В аутсайдерах Ивановская область, Чечня и Калмыкия. Названы самые популярные города России для гастротуризма

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В РОССИИ

Согласно исследованию, в последний год зарплаты россиян уверенно росли. За последние 12 месяцев (с июня 2021 года по май 2022 года) средняя зарплата в России составила 52 тысячи рублей, что на 12,2% больше, чем за предыдущий двенадцатимесячный период.

Как отмечают эксперты, одним из ключевых показателей уровня жизни населения страны является средний уровень зарплаты.

"При этом кто-то зарабатывает выше, чем средняя, а какое-то количество работников зарабатывает соответственно меньше в зависимости от распределения долей людей с высокими и низкими зарплатами. В регионах уровни зарплат заметно отличаются как между собой, так и от среднероссийской", — говорится в пояснительной записке к исследованию.

Для определения различий по России эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по зарплатам. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля работников, получающих на руки среднюю в России зарплату с учетом различий в региональных ценах.

Оценка доли работников с зарплатой выше средней по стране производилась на основе данных официальной статистики и распределении заработной платы по крупным и средним организациям. Анализ проведен независимо для всех регионов. Средняя зарплата по стране для каждого субъекта РФ корректировалась на региональный уровень цен.

ТРЕТЬ НАСЕЛЕНИЯ С ЗАРПЛАТАМИ ВЫШЕ СРЕДНЕГО

По оценкам экспертов, в целом в России за последние 12 месяцев доля тех, чья зарплата выше средней по стране, составила 31%. При этом эта доля превышает среднероссийский результат в 21 российском регионе, а в 14 регионах лишь 15% работников получают среднероссийскую зарплату. Еще в 22 регионах эта доля находится в диапазоне от 15% до 20%. Составлен рейтинг российских городов по объему ввода жилья

В первых шести регионах рейтинга более половины населения имеет зарплаты выше средней по России. В целом лидерами по доле относительно высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы.

По результатам исследования, лидером с большим отрывом по зарплатам является Ямало-Ненецкий автономный округ. В нем почти 72% работников имеют зарплату выше среднероссийской. Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, в котором почти 60% работников зарабатывают больше, чем в среднем по стране. На третьей позиции по доле средних зарплат находится Ненецкий автономный округ с результатом 58,5%. Четвертым и пятым регионами стали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Магаданская область, в которых порядка 56-57% работников зарабатывают больше среднего. Замыкает эту группу лидеров Сахалинская область с результатом 53,1%.

Также в первую десятку входят Республика Саха (Якутия), Москва, Санкт-Петербург и Мурманская область. Во всех этих регионах доля работников с зарплатой выше среднероссийской превышает 43%.

Как отмечают эксперты, регион на 10 месте уже в 1,7 раза уступает региону-лидеру. Таким образом, среди лидеров также наблюдается высокая дифференциация по зарплатам.

Как показывает рейтинг, в числе лидеров в основном представлены сибирские, северные и дальневосточные регионы, а также два крупнейших города России. Лидерство регионов с суровыми климатическими условиями объясняется хорошо развитой прибыльной добывающей промышленностью. Москва и Санкт-Петербург же выполняют функции финансовых центров, и на их территории располагаются штаб-квартиры почти всех крупнейших компаний в России.

АУТСАЙДЕРЫ

Согласно результатам исследования, в 14 регионах России доля работников, чья зарплата выше средней по стране, не превышает 15%. Названы регионы-лидеры по доступности бензина

В конце рейтинга оказалась Ингушетия, только 12% работающего населения которой имеют зарплаты выше среднего. Алтайский край и Калмыкия, где эта доля не превышает показатель в 11,5%, также в конце списка. На предпоследнем месте Чечня, там только 10,1% работающего населения имеют зарплаты выше среднего. Ивановская область с результатом 9,7% замыкает рейтинг.

ДОЛЯ РАБОТНИКОВ С ЗАРПЛАТОЙ ВЫШЕ ДВУХ СРЕДНИХ

По оценкам экспертов, средняя зарплата в большинстве случаев может считаться достойной, однако высокой ее назвать сложно. При этом уровень в две средние зарплаты в гораздо большей степени характеризуют высокий заработок.

Согласно исследованию, в масштабах России в целом 9,3% работников получают больше, чем две среднероссийские зарплаты. При этом только в шести регионах больше 20% работающих получают более чем две средние зарплаты.

Как отмечают эксперты, в рейтинге по доле работников с зарплатой выше двух средних разница между лидирующими и замыкающими регионами еще значительнее. Если по доле средней зарплаты разница между первой и последней строчкой была семикратной, то в случае с долей работников с двумя средними зарплатами разница составляет 26 раз. Названы регионы - лидеры по численности среднего класса

Лидером по доле высокооплачиваемых работников также является Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 33,5%. Вторую строку занимает Ненецкий автономный округ (23,6%), а третий результат у Чукотского автономного округа (22%).

Также хороший результат продемонстрировали Магаданская область (21,5%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (20,0%) и Москва (20,0%).

"Таким образом, не очень большое число регионов могут похвастаться ощутимой долей высокооплачиваемых работников", — говорится в пояснительной записке.

Более типичным результатом для российских регионов по доле работников с зарплатой выше двух среднероссийских является доля от 2% до 5%. В этом диапазоне свои результаты показали 43 региона.