МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Немецкий производитель бытовой техники Bosch ищет покупателя на два завода, которые находятся в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник на российском рынке электроники. Минпромторг России разрешил параллельный импорт электротехники

"Российская структура немецкой Bosch (ООО "БСХ Бытовые приборы", производит в России холодильники и стиральные машины) ищет покупателей на два завода, которые находятся в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом… Большую часть комплектующих предприятия получали из ЕС. В работающем состоянии они, по словам собеседника "Ъ", стоят €65–75 млн (3,8–4,4 млрд рублей по курсу ЦБ на 19 августа)", — пишет газета со ссылкой на источник на рынке.

Российские мощности не приносят Bosch прибыли, поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки, дополняет газета со ссылкой на другой источник. Также некоторые российские ритейлеры интересовались предприятиями, но их не устроила завышенная цена. Еще один источник газеты добавляет, что "среди кандидатов могут быть китайская Midea, которая, по ее словам, "давно хочет локализоваться в России", или другой бренд из Китая — Hisense".

"Участники рынка полагают, что заводы могут стоить до 4,4 млрд рублей. Они считают наиболее вероятными покупателями китайских или турецких вендоров", — отмечается в материале.

В России расположены семь собственных производств Bosch: стиральных машин и холодильников в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в городе Энгельс Саратовской области и автокомпонентов в Самарской области.