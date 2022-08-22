МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Минфин готов в тестовом режиме начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время, пишут "Ведомости". The National Interest назвал четыре причины устойчивости экономики России

По данным источников издания, механизм начнет работу, как только будет одобрена концепция бюджетного правила. По их словам, он должен быть согласован до внесения в Госдуму проекта бюджета, в этом году правительство должно сделать это до 1 октября.

Как говорят источники, вопрос одобрения концепции вынесен на уровень президента. Как только решение будет принято, Минфин сможет оперативно возобновить покупки валюты.

"Поскольку, очевидно, вопрос с правилом будет урегулирован до внесения проекта бюджета, теоретически интервенции могут начаться уже в сентябре", — объяснил один из них. Другой источник добавил, что препятствий, чтобы возобновить покупки в переходный период, действительно нет.

Закон дал право приостановить действие бюджетного правила — его можно разморозить. По словам собеседника, в таком случае формально закупки можно будет производить лишь в рамках предыдущей версии правила, так как новый механизм для своего полноценного запуска должен быть принят в виде закона.