МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Минфин готов в тестовом режиме начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время, пишут "Ведомости".
По данным источников издания, механизм начнет работу, как только будет одобрена концепция бюджетного правила. По их словам, он должен быть согласован до внесения в Госдуму проекта бюджета, в этом году правительство должно сделать это до 1 октября.
Как говорят источники, вопрос одобрения концепции вынесен на уровень президента. Как только решение будет принято, Минфин сможет оперативно возобновить покупки валюты.
"Поскольку, очевидно, вопрос с правилом будет урегулирован до внесения проекта бюджета, теоретически интервенции могут начаться уже в сентябре", — объяснил один из них. Другой источник добавил, что препятствий, чтобы возобновить покупки в переходный период, действительно нет.
Закон дал право приостановить действие бюджетного правила — его можно разморозить. По словам собеседника, в таком случае формально закупки можно будет производить лишь в рамках предыдущей версии правила, так как новый механизм для своего полноценного запуска должен быть принят в виде закона.