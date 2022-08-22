МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. В России предложили отменить НДС на школьные товары в период с середины августа и до окончания первой недели сентября, передает RT. Россиянам раскрыли, какие цветы нельзя нести в школу на 1 сентября

С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он направил обращение на имя заместителя председателя правительства, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По словам Чернышова, ежегодно с началом подготовки к новому учебному году, в середине августа, российские семьи, где есть дети школьного возраста, начинают закупку соответствующих товаров для них. Согласно актуальным данным Росстата, стоимость "школьного набора" только для первоклассника в этом году уже выросла больше чем на 12%, напомнил парламентарий. При этом, как подчеркнул вице-спикер, вещи и школьные принадлежности требуются также и учащимся постарше, в итоге сборы в школу становятся очень затратным процессом.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность сделать период покупок таких товаров с середины августа и до окончания первой недели сентября льготным для семей, собирающих детей в школу. Речь идёт об отмене НДС на школьные принадлежности. Плата за ту или иную необходимую для учащегося вещь, уменьшенная на 20%, станет серьезной поддержкой для многих бюджетов российских семей", — отмечается в письме.

Чернышов предложил проработать этот вопрос совместно с Минфином.