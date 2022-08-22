ПЕКИН, 22 авг — ПРАЙМ. Поставки российского угля в северо-восточный Китай растут высокими темпами, ожидается, что с началом отопительного сезона спрос на углеводородное сырье из России возрастет еще больше, сообщает в понедельник генеральное консульство РФ в городе Харбин. Россия в июле вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

"Высокими темпами увеличиваются поставки российского угля в Северо-Восточный Китай. За семь месяцев 2022 года перевозки угля из России в Китай через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия увеличились на 18,3%, или на 200 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщили в дипмиссии.

По данным Харбинского управления Китайских железных дорог, на этом погранпереходе с начала года принято более 18 тысяч вагонов с российским углем общим объемом порядка 1,3 миллиона тонн.

"Более половины экспортированного через пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия угля в основном востребовано тепловыми электростанциями Северо-Востока Китая. Ожидается, что с началом отопительного сезона спрос на углеводородное сырье из России возрастет еще больше", — указали в генконсульстве.

Железнодорожный погранпереход Забайкальск — Маньчжурия является крупнейшим транспортным узлом на российско-китайской границе, несмотря на нестабильную эпидемическую ситуацию в китайском приграничье, работает круглосуточно без выходных. Объем перевезенных через него грузов за первые полгода 2022 года составил около 7,5 миллиона тонн.