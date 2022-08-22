МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Система маркировки в июле выявила на российском парфюмерном рынке нарушения на 636 миллионов рублей, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord

"По данным системы, компании, торгующие парфюмерной продукцией, допустили 435 тысяч нарушений (в июле — прим.), а стоимость такого товара эквивалентна 636 миллионам рублей", — сказано в релизе.

В ЦРПТ отметили, что при решении контрольно-надзорными органами о наложении минимальной санкции по этим нарушениям, то сумма взысканий с компаний может составить порядка 435 миллионов рублей.

"Это может быть продукция неизвестного происхождения, не действующие или неверно оформленные разрешительные документы, нарушения, выявленные при реализации товаров, а также ряд других отклонений от действующих правил и обязательных требований", — приводятся в сообщении слова директора по контрольной (надзорной) деятельности ЦРПТ Антона Гущанского.

Больше всего нарушений было зафиксировано в Краснодарском крае — 141 тысяча случаев. На втором месте — Московская область, где система обнаружила 119 тысяч нарушений, при этом в Москве было выявлено 78 тысяч. В Пермском крае и Ивановской области зафиксировано 7,7 и 7,5 тысячи нарушений соответственно.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.