ПЕКИН, 22 авг — ПРАЙМ. Вашингтон обвиняет Пекин в эскалации ситуации вокруг Тайваня, но это именно США бряцают оружием по всему миру, размахивают санкционной дубинкой и занимаются травлей, а также подрывают политическую основу китайско-американских отношений, заявил в понедельник МИД Китая. Китай выступил против торговых переговоров между США и Тайванем

"Соответствующие высказывания посла Бернса выдают черное за белое, обнажая американскую логику гегемонии и бессмысленных споров", — сказано в заявлении официального представителя МИД Китая, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее американский посол в Китае Николас Бернс заявил в интервью телеканалу CNN, что США не считают, что в отношениях Вашингтона и Пекина будет кризис из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Он также подчеркнул, что реакция Китая на визит американского политика на остров была "чрезмерной" и указал, что Пекин "теперь должен убедить остальной мир, что будет действовать мирно в будущем".

В МИД Китая подчеркнули, что республика и до визита Пелоси на Тайвань, и после выражала протесты и предупреждал США, что они будут нести ответственность за все последствия, "однако Вашингтон даже не подумал о том, чтобы исправиться, и стал валить с больной головы на здоровую".

Также отмечается, что высокопоставленные американские чиновники один за другим искажали факты, пытались снять с себя ответственность за создание напряженности в Тайваньском проливе, "поливая Китай грязью". МИД Китая заявил, что примет меры в ответ на визит делегации США на Тайвань

В ведомстве подчеркнули, что это именно США, а не Китай, меняют статус-кво и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе.

"Это США, а не Китай, бряцают оружием по всему миру, и особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это США, а не Китай, размахивают санкционной дубинкой и занимаются травлей всего мира, именно США, а не Китай, подрывают политическую основу китайско-американских отношений", — отметили в китайском МИД.

МИД Китая в очередной раз призвал США соблюдать основные нормы международных отношений, касающиеся уважения суверенитета и территориальной целостности других стран и невмешательства во внутренние дела, призвал вернуться к соблюдению принципа "одного Китая", а также прекратить делать заявления и предпринимать действия, наносящие ущерб основным интересам Китая.