ПАРИЖ, 22 авг — ПРАЙМ. Во Франции с 22 августа больше нельзя рекламировать ископаемое топливо, кроме природного газа, в соответствии с проектом указа, принятым в рамках закона о климате и устойчивости, сообщает телеканал BFMTV. Французская Carrefour заморозит цены на товары для борьбы с инфляцией

"Реклама, связанная с коммерциализацией или продвижением ископаемого топлива, запрещена с понедельника", — цитирует телеканал проект указа.

Отмечается, что запрет касается всех нефтепродуктов и источников энергии, полученных от сжигания угля и углеродсодержащего водорода.

Что касается природного газа, его рекламировать запретят позднее — с 30 июня 2023 года. Как пояснили в окружении министра экологических преобразований Франции, такое исключение обусловлено необходимостью соответствовать европейскому законодательству, в рамках которого действие регулируемого тарифа на продажу газа истечет 30 июня 2023 года.