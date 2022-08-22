МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Москва, Тегеран и Баку в понедельник подписали меморандум об упрощении транзитных перевозок, сообщили в торговом представительстве России в Иране. СМИ узнали о договоренностях по экспорту иранской нефти

"22 августа в Тегеране подписан меморандум между Россией, Ираном и Азербайджаном об упрощении транзитных перевозок. Данный документ должен способствовать упрощению и ускорению прохождения участниками ВЭД таможенных процедур", — говорится в опубликованном в Telegram-канале торгпредства заявлении.

Российскую сторону на переговорах представлял глава Федеральной Таможенной службы России Владимир Булавин, отмечается в сообщении.