Постпред в Женеве оценил идею Евросоюза не выдавать визы россиянам
Постпред Гатилов: идея ЕС не выдавать визы россиянам безобразна, речь идет о русофобии
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Постпред России в Женеве Геннадий Гатилов назвал идеи европейских политиков не выдавать шенгенские визы россиянам проявлением чистой русофобии, этот вопрос будет подниматься на международных площадках.
"Эта тема действительно заслуживает самого внимательного рассмотрения. Я бы сказал, что она не только абсурдна, но она еще и безобразна, потому что речь идет о чистой русофобии, о том, чтобы не выдавать визы по национальному признаку. И вот эта тема как раз больше относится к Женеве. Она непосредственно относится к деятельности Совета по правам человека, и мы ее будем очень активно поднимать", — сказал Гатилов в эфире телеканала "Россия 24".
Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.