МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Постпред России в Женеве Геннадий Гатилов назвал идеи европейских политиков не выдавать шенгенские визы россиянам проявлением чистой русофобии, этот вопрос будет подниматься на международных площадках. Боррель не поддержал идею полного запрета на европейские визы для россиян

"Эта тема действительно заслуживает самого внимательного рассмотрения. Я бы сказал, что она не только абсурдна, но она еще и безобразна, потому что речь идет о чистой русофобии, о том, чтобы не выдавать визы по национальному признаку. И вот эта тема как раз больше относится к Женеве. Она непосредственно относится к деятельности Совета по правам человека, и мы ее будем очень активно поднимать", — сказал Гатилов в эфире телеканала "Россия 24".

Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.