МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Санкции оказали влияние на российский рынок робототехники, но компании уже адаптируются к новой ситуации, массовой релокации, как в секторе IT, нет. Об этом сообщила РИА Новости член правления Национальной Ассоциации участников рынка робототехники, директор по развитию международного YouTube-канала PRO Robots Алиса Конюховская. СМИ: роботов-коллекторов запретят выдавать за людей при звонках должникам

"Да, действительно, санкции повлияли на российский рынок робототехники. Ушли некоторые крупные зарубежные производители роботов и компонентов. Другие продолжают работать в России или используют обходные пути. Изменилась логистика, и она стала дороже. Также активней стали использовать китайские компоненты и роботов, больше внимания к отечественным производителям. Если в первые месяцы рынок робототехники замер, то сейчас уже происходит адаптация и налаживание работы в новых условиях", — заявила эксперт, отметив, что ряд клиентов хотят приобрести технологию по доступной цене.

Конюховская добавила, что материалы от зарубежных поставщиков ввозятся в стран по параллельному импорту. По итогу 2022 года уже будет видно, что произошло с рынком и как он адаптировался.

Вместе с тем, по ее словам, "в сервисной робототехнике есть российские производители, которые, например, 60% продаж делали за счет экспорта, теперь они вынуждены искать другие ниши и источники продаж в России".

"А кто-то решает концентрироваться только на зарубежных рынках и уходит в позиционирование себя как международной компании, с головным офисом не в России. Тем не менее, в отличии от ИТ, в робототехнике не произошло массовой релокации. Роботы – это не софт, они воплощены в железе, которое нужно где-то и из чего-то собирать. Это довольно сложный производственный процесс, со своей логистикой и оборудованием", — подчеркнула Конюховская.

Эксперт также рассказала, что российские производители робототехники не рискуют выходить на китайский рынок из-за опасений за права на интеллектуальную собственность.

"Китай — отдельный сложный рынок, и сколько мы с ними общались, пока какого-то успешного примера выхода российской робо-компании на китайский рынок не было. Скорее, бывают точечные продажи или отдельные проекты", — заявила Конюховская.

По ее словам, российские компании не доверяют китайским партнерам по вопросу интеллектуальной собственности. Эксперт считает, что в России "будет просто больше китайских технологий, компонентов или самих роботов, просто потому что в Китае очень много производителей, хотя в России тоже есть интересные производители, но они не рискуют выходить на рынок Китая".

Кроме того, отметила Конюховская, приостановка производства и уход с российского рынка компаний с современным роботизированным производством отразится на развитии отечественной промышленной робототехники.

"Развитие промышленной робототехники в России будет не простым, потому что те индустрии, которые больше всего внедряли роботов, тот же автопром, сталкиваются со снижением спроса и трудностями поставок компонентов, что в том числе приводит к приостановке производств, ряд автопроизводителей с современным роботизированным производством объявили об уходе с российского рынка", — подчеркнула эксперт.

По ее словам, необходимо внедрять технологии в индустрии с массовым производством и стабильным спросом, например, в пищевую промышленность, на склады или горнорудные работы. Так, "беспилотники могут проще внедряться в зонах, где меньше присутствует человек, а значит, меньше неопределенностей, например, на полях, карьерах, на закрытых территориях, беспилотные технологии также могут внедряться для автоматизации железных дорог, все это довольно перспективные области".

Эксперт заметила, что развитие робототехники зависит от спроса и инвестиций для ее внедрения.

Конюховская в качестве представителя российской Национальной Ассоциации участников рынка робототехники принимала участие во Всемирной конференции робототехники в Пекине, которая прошла с 18 по 21 августа.