МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании может достигнуть рекордных за почти полвека 18,6% в январе 2023 года, сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на прогноз одного из крупнейших международных банков Citibank. Биржевые цены на газ в Европе превысили 3000 долларов за тысячу кубометров

"Сейчас мы ожидаем, что инфляция потребительских цен превысит 18% в январе", — приводит издание слова главного экономиста банка Бенджамина Набарро.

Эта цифра превышает показатель инфляции в период нефтяного шока в 1979 году, когда рост цен, по оценкам Бюро национальной статистики Великобритании, составил 17,8%, говорится в статье.

Причиной такой инфляции является рост цен на энергию. По прогнозам банка, среднегодовой счет за энергию составит в январе 2023 года 4567 фунтов стерлингов, а в апреле – 5816 фунтов, пишет Financial Times.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.

Ранее Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) заявило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до рекордных с 1982 года 10,1% с 9,4% месяцем ранее.