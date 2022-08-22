МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Рецессия становится все более вероятным сценарием для крупнейшей экономики еврозоны, а инфляция продолжит ускоряться и этой осенью может достичь пика выше 10%. Такое положение вещей констатирует Bundesbank в своем ежемесячном отчете, опубликованном в понедельник. В Британии допустили уровень инфляции в стране в 18,6% в январе 2023 года

Промышленность Германии сильно зависит от поставок российского газа, что делает ее самым уязвимым звеном в случае прекращения поставок. Галопирующие цены на энергоносители уже оказывают сильное давление на этот сектор, и улучшения ситуации ожидать не приходится.

"Сокращение ВВП в зимние месяцы представляется все более вероятным, — отмечает центральный банк Германии. — Высокая неопределенность относительно поставок газа этой зимой и резкий рост цен, по всей видимости, сильно скажутся на положении домохозяйств и компаний".

В ответ на санкции Запада Россия сокращает экспорт газа, и многие экономисты, если не большинство из них, считают рецессию в Германии неизбежной.

Высокие цены и дефицит газа уже заставили Германию сократить его потребление, и энергозатратные отрасли — от металлургии до производства удобрений — сильно от этого пострадали.

В то же время затраты на энергоносители ускоряют инфляцию, которая, вероятно, достигнет пика не раньше, чем осенью, причем на уровне примерно в пять раз выше, чем установленный ЕЦБ целевой уровень 2%. Аналитики Goldman Sachs: ожидания мировой рецессии не оправдались

"Осенью темп инфляции может достичь 10%. Повышательный риск для инфляции высок, особенно в случае полного прекращения поставок газа из России", — считают в Бундесбанке.

В свою очередь это создает риск быстрого повышения зарплат, особенно на фоне рекордно низкого уровня безработицы, что может обусловить возникновение инфляционной спирали, предупреждают в центральном банке Германии.

В июле ЕЦБ повысил процентные ставки от рекордно низких уровней, чтобы бороться с инфляционным давлением, и их дальнейшее повышение почти полностью гарантировано, так как перспективы роста цен к лучшему не меняются.