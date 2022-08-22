МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас отметил наличие оснований для жестких действий в отношении Литвы, "терроризирующей" Калининград. Таким образом он прокомментировал заданным ему вопрос в Telegram в свете предложения жестких действий против Эстонии, покрывающей убийцу журналистки Дарьи Дугиной. В МИД призвали Литву урегулировать проблемы калининградского транзита

В ответ один из читателей Telegram задался вопросом — "а в отношении Литвы, которая терроризировала и продолжает терроризировать целый российский регион, нет оснований для жестких действий?".

"Есть", — указал Клишас в своем канале.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что если Эстония откажется выдать России Наталью Вовк, подозреваемую в гибели журналистки Дарьи Дугиной, есть все основания для жестких действий России против Таллина.