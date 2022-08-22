МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Если Европа снимет ограничения на передвижение большегрузов из России, Москва может отказаться от ответных мер, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. "Молдовагаз" расплатилась с "Газпромом" за июль и попросила отсрочку

Ранее "Известия" сообщили, что Минпромторг совместно с Минсельхозом готовят список товаров из Евросоюза, перевозчики которых смогут въезжать на территорию России после 1 октября. По данным издания, российские власти в рамках ответной меры с 1 октября планируют запретить перевозчикам из ЕС пересекать российскую границу.

"Если они разрешат нам двигаться (по Европе), мы не будем вводить ответные, зеркальные меры", — высказал политик свое мнение РИА Новости.

Он отметил, что появление соответствующей информации о возможном закрытии границ РФ для перевозчиков из ЕС сейчас дает время для европейцев "подумать", а возможно и "передумать".

Абрамов также считает оправданным, что часть товаров из Европы можно будет ввозить в РФ напрямую. В частности, это может касаться медицинских препаратов, от которых зависит жизнь людей, и другой необходимой продукции.