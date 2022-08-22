БЕРЛИН, 22 авг — ПРАЙМ. Большинство (64%) компаний в регионе Восточный Бранденбург в ФРГ считают санкции против РФ слишком жесткими и выступили за их смягчение, сообщила в понедельник местная торгово-промышленная палата (IHK), ссылаясь на результаты опроса, в котором приняли участие 1085 фирм.

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Так, четыре из пяти опрошенных компаний считают санкции против России неэффективными для решения украинского конфликта. При этом, 64% опрошенных высказались за смягчение санкций, 23% — за их ужесточение, 13% — за сохранение.

Как следует из результатов исследования, 55% региональных компаний "серьезно или с угрозой для существования" пострадали от последствий санкций, в том числе от повышения закупочных цен и цен на энергоносители, нарушения международных платежных операций и цепочек поставок. По данным IHK, особенно сильно пострадала промышленность — 71% компаний, строительство — 70%, индустрия гостеприимства — 74%, логистика — 89%.

Запрет ЕС на импорт российской нефти является особенно серьезной проблемой для экономики Восточного Бранденбурга, где обеспечивавший потребности региона, а также Берлина и Западной Польши нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт до сих пор работал на поставках по трубопроводу "Дружба". Правительство Германии в настоящее время занимается поиском альтернативных источников. По данным IHK, 69% опрошенных компаний настаивают на том, чтобы Германия продолжала использовать трубопроводные поставки нефти.

В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.