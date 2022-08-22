МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Минпромторг РФ готовит перечень товаров, которые можно будет ввозить европейскими фурами после того, как будет введен запрет на их проезд в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Власти Бельгии ожидают десять сложных зим

Как следует из письма Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) на имя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, с которым ознакомилось РИА Новости, правительство РФ изучает возможность ограничения въезда на территорию страны для иностранных перевозчиков, а импорт, который они повезут, будет перегружаться на границе. Запрет может быть введен с 1 октября, следует из слов председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева. В апреле ЕС запретил перевозки по своей территории грузоперевозчикам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары.

"С учетом позиции промышленных предприятий и торговых организаций Минпромторгом России сформированы предложения в рамках своей компетенции по перечню товаров, характеристики которых исключают возможность их перевозки автомобильным транспортом с использованием перегрузки или перецепки на границе в связи с риском потери качественных характеристик. Например, под исключение планируется включить такие категории товаров, как продукция фармацевтической и медицинской промышленности, скоропортящиеся, а также требующие особых условий хранения грузы", — прокомментировали тему в министерстве.

Как в конце мая заявлял вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, министерство поддерживает ограничения на въезд для европейских грузоперевозчиков по белорусскому сценарию, разрешив только перецепку. Тогда в ответ на пятый пакет санкций Белоруссия запретила въезд на свою территорию автомобилей и тягачей, зарегистрированных в ЕС, кроме специальных пунктов пропуска, где осуществляются либо перегрузка груза, либо перецепка прицепа с товаром к другому тягачу.