КАЛИНИНГРАД, 22 авг — ПРАЙМ. Альтернативный "Шауляй банку" механизм оплаты транзита в Калининград через Литву найден, многие компании уже им пользуются, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. Газовые фьючерсы в Европе закрыли торги ниже 2900 долларов за тысячу кубов

Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией.

"Альтернативный механизм оплаты калининградского транзита через Литву найден, многие компании уже им пользуются", — сказал Лысков РИА Новости.

МИД РФ ранее призвал Литву к мерам для решения искусственных проблем с калининградским транзитом в свете ситуации с "Шяуляй банком".