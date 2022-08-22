Власти заявили о новом механизме оплаты транзита в Калининград через Литву
Власти заявили ооб альтернативном механизме оплаты транзита в Калининград через Литву
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КАЛИНИНГРАД, 22 авг — ПРАЙМ. Альтернативный "Шауляй банку" механизм оплаты транзита в Калининград через Литву найден, многие компании уже им пользуются, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией.
"Альтернативный механизм оплаты калининградского транзита через Литву найден, многие компании уже им пользуются", — сказал Лысков РИА Новости.
МИД РФ ранее призвал Литву к мерам для решения искусственных проблем с калининградским транзитом в свете ситуации с "Шяуляй банком".