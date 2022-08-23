НУР-СУЛТАН, 23 авг — ПРАЙМ. В Казахстане прогнозный объем валового сбора зерновых в текущем году ожидается на уровне 18,3 миллиона тонн, в том числе пшеницы более 13,4 миллиона тонн, сообщил министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев. Президент Казахстана положительно оценил "продуктовую сделку"

В июне глава минсельхоза сообщал, что урожай зерновых в республике прогнозируется на уровне среднегодовых, пшеницы — в объеме 13-13,5 миллиона тонн.

"Согласно данным акиматов областей, прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 18,3 миллиона тонн, в том числе пшеницы более 13,4 миллиона тонн", — сказал Карашукеев на заседании правительства во вторник.