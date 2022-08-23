ТОКИО, 23 авг — ПРАЙМ. Курс Японии на продолжение санкционного давления на Россию еще больше отдаляет перспективы возвращения нормальных отношений между странами, заявил посол России в Японии Михаил Галузин. Он также призвал Токио "к трезвому и реалистическому подходу, прекращению демонтажа российско-японских связей, не приносящего никаких выгод самой Японии".

"Руководство Японии решило продолжить санкционное давление на Россию. Шаг недружественный, недальновидный и контрпродуктивный", — сказано в заявлении дипломата, размещенном на странице посольства в соцсетях.

По мнению посла, подобный курс "на последовательно осуществляемую спецоперацию Вооруженных сил России на Украине никак не повлияет, экономика нашей страны все эти рестрикции и далее будет выдерживать, а вот перспективы возвращения российско-японских отношений в нормальное русло он, безусловно, ещё более отдаляет".

Ранее во вторник правительство Японии провело встречу для обсуждения дальнейших шагов в свете событий на Украине, в ходе которой было вновь подтверждено намерение взаимодействовать со странами "большой семерки" по антироссийским санкциям. При этом, как отмечало агентство Рейтер, министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что в ходе встречи правительство Японии не вело обсуждение возможных новых санкций против России.